Саакашвили раскритиковал «подлецов в вышиванках», дерущих поборы за языковой сертификат

Нацкомиссия по стандартам гос языка ввела обязательный сертификат на знание украинской мовы госслужащими, однако коррумпированные сотрудники ведомства устроили на этом прибыльный бизнес. Сертификаты, в зависимости от срочности, продаются в обход экзаменационной комиссии от 200 до 2 тысяч долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, глава исполкома Нацсовета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

«Как и в каждом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 000 в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников. Это при всем том, что зарплата у большинства чиновников на неруководящих должностях и так крайне невысокая, и найти требуемых служащих на «не хлебную» должность крайне тяжело», – написал он у себя в Фейсбуке.

По данным Саакашвили, намеренно создаётся исскуственная очередь из желающих получить сертификат, которая доходит до 100 тысяч человек. Всех претендентов заставляют проходить очное бумажное тестирование, писать сочинение и пропускают через процедуру интервью. При этом комиссия состоит из 27 человек на всю Украину.

«Давайте посчитаем, сколько десятилетий понадобиться членам комиссии, чтобы проинтервьюировать каждого соискателя!? Уже сейчас прием новых служащих полностью заблокирован!» – негодует Саакашвили.

По его словам, процедура языковой сертификации превращена в «грубую и примитивную кормушку» для чиновников. Между тем, отдельный экзамен вообще не нужен, так как система образования выдаёт дипломы с подтверждением владения языком.

«Или таким образом государство признаёт, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?» – написал он и пообещал выявить всех «подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.08.21

Крыму необходимо в несколько раз увеличить темпы антиковидной вакцинации. / Зеленского одолевает паническая фобия перед Путиным – генерал МВД Украины. / В Крыму определись с режимом работы школ в начале учебного года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»