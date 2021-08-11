В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Сакском районе Крыма в ДТП попал рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем в селе Орехово. Водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь со стороны Саки в направлении Симферополя, не выдержал дистанции и столкнулся с идущим впереди и осуществлявшим левый поворот с автомобилем Ford Transit, который двигался попутно и осуществлял левый поворот. От удара Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan.

По данным МВД РК, в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford Transit и два пассажира Renault Logan, один из которых – 6-летний ребенок.

В самом автобусе находились 10 человек, никто из них не пострадал.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 11.08.21

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