«В СССР был расцвет!» – в Киеве признали деградацию украинского книгоиздания после 1991 года

Во времена Советского Союза печаталось намного больше книг на украинском языке, чем в «незалежной» Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.



По его словам, миф о том, что в СССР притеснялся украинский язык, является полной выдумкой.

«Вы знаете, я не хочу ничего говорить о советском времени и о притеснении украинского языка, знаете почему? В Киеве – кругом были вывески на украинском языке, мы же были маленькие, всё помним. Книги на украинском языке?.. Расцвет украинского книгопечатания!

Я уверен, что сейчас книг на украинском языке выпускают намного меньше, чем в советские годы. Было огромное количество украиноязычных газет, каналов, школ, украинский язык в русских школах. Я не могу сказать, что украинский язык притесняли в советской Украине, это было бы неправдой», – приводит слова украинского журналиста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.21

МИД РФ призвал остановить «убийство украинскими властями собственного народа» в Донбассе. / Зеленский потребует от Меркель огласить весь список наказаний для РФ в случае прекращения транзита газа. / В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»