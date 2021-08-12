Власти Ялты просят туристов и горожан не выходить из дома

На Крым надвигается очередной циклон. Уже сейчас дожди идут в Ленинском районе. Через несколько часов грозовой фронт добреется до южного побережья.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер.

В МЧС прогнозируют чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадку грунта и подтопление территорий. Кроме того, возможно повреждение градом сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений.

В связи с приближающейся непогодой жителей Ялты и туристов попросили не выходить из дома: «Очень прошу воздержаться от прогулок – по городу и морских!!! По возможности – оставайтесь дома», – призвала в сцосетях глава города Янина Павленко.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 12.08.21

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