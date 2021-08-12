Ковидные показатели в Крыму снова идут в рост

В Крыму за сутки зарегистрировано 393 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 330 выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 14 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 64 тысячи 408 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 920 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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