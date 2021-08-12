В Крыму затопило еще один населенный пункт

В Крыму затопило еще один населенный пункт: на этот раз под удар стихии попало село Краснолесье в Симферопольском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью на полуострове прошли обильные дожди. Из-за осадков переполнился искусственный водоем в Краснолесье. Вода пошла в село и дальше на трассу «Ялта – Симферополь». Были подтоплены четыре дома и 19 дворов. Несколько человек пришлось эвакуировать.

На данный момент вода из домов откачана, ведется просушка помещений. Дивжение по трассе восстановлено. Администрация района решает вопрос о выплатах компенсаций за испорченное и утраченное во время подтопления имущество.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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