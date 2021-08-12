В Крыму перекрыли трассу «Таврида»

В Крыму перекрыли главную автомобильную дорогу полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни, которые сейчас идут в Ленинском районе, затопило участок трассы «Таврида». Движение остановлено.

Автотранспорт временно пустили в объезд севернее «Тавриды» через села Ленино и Ильичево.

В ближайшее время циклон доберется до Феодосии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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