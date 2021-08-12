На Украине задержали шпиона несуществующей российской спецслужбы

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении российского шпиона.

«Контрразведчики СБУ обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, – говорится в официальном релизе ведомства. – Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающего на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За эту «работу» он получал денежное вознаграждение.

Российских «кураторов» интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.

Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Скорее всего, в ближайшее время к этому добавиться и ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

Отметим, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ, агента которого, якобы, задержали украинские контрразведчики, не существует. Еще в 2010 году подразделение было реформировано. Но, возможно, разведка СБУ этого еще не сообщила.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.08.21

В Крыму перекрыли трассу «Таврида». / Госдеп заподозрил в работе на Кремль главу администрации Зеленского. / В Крыму затопило еще один населенный пункт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»