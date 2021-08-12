Часть Крыма может затопить, жителей предупредили об эвакуации

Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон, пришедший со стороны Турции, завис над восточной частью Крыма. В ближайшие часы дожди не прекратятся.

«Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, необходимо принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас продуктов питания», – заявили в администрации города.

В роли эвакобаз в случае возникновения опасности выступят автотранспортное предприятие №14313 и пожарно-спасательный отряд (ул. Комарова – 1).

Из Симферополя в Керчь уже выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Отметим, что штормовое предупреждение продлено на ближайшие 2 дня.

«В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, – сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – На реках и балках восточного и юго-восточного районов Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок. В селевых бассейнах малых рек округов Феодосии и Судака существует угроза формирования селевых потоков».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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