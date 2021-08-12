В Крыму собираются пустить с молотка все недострои

В Крыму собираются пустить с молотка все незаконные недострои. О таких планах сообщил глава РК Сергей Аксенов, заявив, что подавляющее число таких объектов возводилось незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в список под снос включено около 4 тысяч недостроев. Многие из них принадлежат гражданам других стран. По словам Аксенова, в бюджете нет денег на их снос. Поэтому рассматриваются разные варианты.

Сам глава РК предлагает национализировать все брошенные недострои и выставить их на торги. Это, по его мнению, поможет решить сразу две задачи: решить проблему брошенных строек и пополнить республиканский бюджет.

Кстати, глава РК собщил, что в ближайшее время будет возбуждено 50 уголовных дел по самостроям на Южном берегу Крыма. Всего прокуратура насчитала порядка 250 таких объектов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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