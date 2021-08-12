В Крыму обещают набережную каждому прибрежному поселку – если Москва даст деньги

В Крыму пообещали обустроить набережные во всех курортных поселках. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма считают, что набережные просто необходимы населенным пунктам, расположенным в прибрежной зоне – это существенно повышает туристическую привлекательность поселка и, с учетом сопутствующего бизнеса, значительно увеличивает поступления в бюджет.

Правда, в республиканской казне средства на это не предусмотрены, тем более что стоимость проектов внушительная. Например, набережная в Оленевке оценена в 1 млрд рублей, а в Николаевке, по словам Аксенова, только на укрепление беговой линии потребуется не менее 10 млрд.

Поэтому власти Крыма собираются просить федеральное правительство включить набережные в ФЦА или выделить на их обустройство отдельную субсидию.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.08.21

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