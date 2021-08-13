В Канаде разукрасили памятник украинскому нацисту Шухевичу – местные власти отказались искать «вандалов»

В городе Эдмонтон канадской провинции Альберта на территории «Украинского молодежного центра» неизвестные облили краской и изрисовали надписями памятник нацисту и гитлеровскому коллаборационисту Роману Шухевичу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский со ссылкой на канадское англоязычное издание Prospect Report.

«Памятник нацистскому военному преступнику Роману Шухевичу на территории украинского молодежного центра в Эдмонтоне (Канада) облили краской и украсили надписью «actual nazi» (настоящий нацист)», – написал Долинский.

Кроме того, на подножии памятника, где нанесён слоган «Борцам за волю Украины», теперь красуется надпись с обозначением былого места службы украинского нациста: «14th Waffen SS», и добавлено – «Nazi monument».

Примечательно, что власти Альберты не собираются искать «злоумышленников», считая, что «осквернённый» глава нацистского батальона «Нахтигаль» Шухевич не достоин почитания на канадской земле, тем более, что территория молодёжного центра – частная, а не муниципальная.

«Есть множество заслуживающих доверия историков, которые изучали его (Шухевича) историю. По оценкам, 100 000 поляков были убиты Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ). И он был лидером этой организации, так что «фишка дальше не идет», – заявил бывший вице-премьер Альберты Томас Лукашук и добавил, что украинская диаспора Канады должна отмежеваться от своих нацистских предков.

Сообщается также, что это не первый случай «осквернения» памятника, однако и в прошлый раз полиция отказалась вести расследование.

«Я не знаю, как кого-то можно обвинить и логически осудить за порчу статуи военного преступника – а он военный преступник», – приводит издание Prospect Report слова Эйба Сильвермана, менеджера по связям с общественностью провинции Альберта.

Между тем, украинский телеграм-канал Klymenko Time с иронией отмечает, что СМИ «Незалежной» не спешат сообщать об этом «вопиющем инциденте» на территории «стратегического союзника».

Напомним, на Украине с молчаливого согласия администрации президента Зеленского именем Шухевича называют улицы, стадионы и воздвигают ему памятники.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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