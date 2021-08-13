Керчь снова затопило

Керчь снова топит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обильные дожди, шедшие в восточной части Крыма в течение суток привели к подъему воды в реке Мелек-Чесме. Русло расчищали до 5 утра, чтобы не дать воде выйти из берегов. Однако подтоплений избежать не удалось.

Первыми «утонули» стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Ночью затопило перекресток улиц Самойленко и Борзенко, часть улицы Еременко. Пока эти улицы перекрыты.

Подтоплены два частных дома, эвакуация людей пока не требуется. В данный момент автобусы ходят по обычным маршрутам, за исключением затопленных улиц. Троллейбусы в целях безопасности остановлены.

Дождь в городе продолжается.

Льет и над трассой «Таврида»: на подъезде к Керчи видимость ограничена, но пока никаких заторов и подтоплений не отмечается.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 13.08.21

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