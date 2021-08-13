В Крыму от коронавируса умерли 15 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 390 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 336 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 15 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 64 тысячи 798 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 935 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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