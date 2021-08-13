Крым признан зоной чрезвычайной ситуации федерального масштаба

Паводки, вызванные ливнями в Крыму в июне и июле текущего года, признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Напомним, в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях РК. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социальных объекта, повреждено 30 мостов, а также участки автомобильных дорог общей протяженностью более 72 км.



От стихии пострадали 4 тысячи 82 человека, из которых 2 погибли, 1 пропал без вести, 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

Из общего количества пострадавших 867 человек частично утратили имущество первой необходимости, еще 1 тысяча 692 человека – полностью. Единовременную материальную помощь получили около 3,5 тыс человек.

По словам главы РК Сергея Аксенова, на ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 млн рублей. При этом размер ущерба, предварительно согласованный с федеральным центром, составляет 4,7 млрд рублей. Республиканские власти заявляют, что эта сумма не окончательна.



Симферополь, Олег Яковенко



Симферополь. Другие новости 13.08.21

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