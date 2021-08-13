Реинкарнация с элементами детектива: в Крыму продолжаются манипуляции с недвижимостью многострадального «Магарача»

В Крыму продолжаются манипуляции с недвижимостью в Бахчисарайском районе, много лет принадлежавшей Институту виноградарства и виноделия «Магарач».

Напомним: Магарачское казенное заведение в составе Императорского Никитского сада было основано в 1828 году, по указу Николая I, по инициативе генерал-губернатора Новороссии князя Михаила Воронцова. Тогда же была заложена основа коллекции вин. Потом заведение много раз меняло имя, прирастало виноградниками и имуществом. В советское время в состав института «Магарач» вошло Предгорное опытное хозяйство в селе Вилино Бахчисарайского района.

С 1998 года по 2010 год директором Института «Магарач» был доктор сельскохозяйственных наук, депутат-коммунист крымского парламента Анатолий Авидзба.

К несчастью, за забором южнобережного отделения «Магарача» в Отрадном (Большая Ялта) оказался участок, приглянувшийся семье президента Украины Виктора Януковича – там построили «Чайный домик». Деятельность этой опытно-производственной базы, владеющей госактом, была прекращена. Право пользования участком прекратили, госакт аннулировали. 76 га драгоценной ялтинской земли сначала заросли бурьяном, а потом стали превращаться в угодья Януковичей.

Винную коллекцию – 22,5 тысячи бутылок – в 2012 году с грубейшими нарушениями технологии якобы вывезли на винзавод в Ливадии. В ходе транспортировки грузчики продавали желающим драгоценные вина по 50 гривен за бутылку – со слезами рассказывали уволенные старики-профессора. Базу в Отрадном сровняли с землей, виноградники выкорчевали.

Пришла Крымская весна, а с ней – надежда виноделов на возрождение «Магарача», тем более что 7 сентября 2015 года распоряжением Правительства РФ № 1743-р было создано ФГБУН «ВННИИВиВ Магарач РАН». Директором был назначен тот же Анатолий Авидзба.

Надежды не оправдались: крымская власть играла свою игру. В 2015 году опытное хозяйство в Вилино было национализировано и реорганизовано правительством Крыма в ГУП «Магарач». В декабре 2015 года совмин Крыма принял решение о передаче имущества этого ГУП на 49 лет ООО «Жемчужина», а вскоре глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал распоряжение № 584-р. В нем перечислены передаваемые 154 объекта недвижимости: плодоносящие виноградники с указанием сортов, яблоневый сад, здания, спиртохранилище, котельная, навесы и уборная.

Владельцем «Жумчужины» был Артур Егоров, сын Ивана Егорова – генерального директора одного из крупнейших агропромышленных холдингов Татарстана «Ак Барс». До 2064 года компания обещала вложить в виноградники более 1 млрд рублей, создав в Бахчисарайском районе (21 земельный участок в Вилино и один в поселке Табачное) 350 рабочих мест. Позже эта семья вышла из виноградного бизнеса, продав его другим предпринимателям из Татарстана и Молдовы.

Судя по количеству поданных в суды исков по взысканию задолженностей, дела у «Жемчужины» шли туго.

С 2016 года Прокуратура Крым предприняла несколько попыток вернуть угодья «Магарача» государству, посчитав, что «земля сельскохозяйственного назначения принадлежала государственному бюджетному учреждению Республики Крым Национальный институт винограда и вина «Магарач». И в 2020 году «Жумчужина», подчинившись решению очередного суда, отдала 1 тыс га земли из арендованных 3,5 тыс га.

На эту историю наложилась другая – еще более пикантная. К директору института Авидзбе обратился Безъязычный О.А. – директор ООО «Беолан» с Кубани с просьбой о договоре на комплексное обслуживание очистных сооружений, расположенных в Вилино – они в числе прочего имущества были закреплены за ФГБУН «ВННИИВиВ Магарач РАН». А «Беолан» всего за 160 тыс руб подрядился принимать и очищать сточные воды в детском пансионате «Радуга», принадлежащем управделами президента в соседнем Песчаном).

Как сказано в приговоре суда, на указанное предложение Авидзба А.М. – за взятку в $40 тыс – «ответил согласием, тем самым между ними была достигнута договоренность». Передача денег в сумме 850 тысяч рублей и 24 тысяч 870 долларов США состоялась на улице в Ялте 29 мая 2017 года.

После получения взятки Авидзба был задержан на месте происшествия сотрудниками Управления ЭБиПК МВД России по РК. На суде он заявил: «Задачами института было правильное использование имущества, сохранение его целостности. У института не было возможности и бюджета на содержание и ремонт очистных сооружений…». В мае 2019 года суд назначил экс-директору «Магарача» наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

А прием-передача бывшего имущества «Магарача» продолжалась. В 2019 году Крым попросил вернуть ему участки, арендованные «Жемчужиной» (распоряжение No 1020-р).

В начале 2020 года Совмин принял решение о передаче в безвозмездное пользование ФБГБУН «Магарач» части имущества в Вилино и Табачном – виноградный бассейн, водопровод, лабораторный корпус и т.п.

И вот свежее распоряжение № 996-р сомина Крыма. Правительство хочет вернуть земельные участки из федеральной собственности, в государственную собственность Республики Крым. В приложении опять перечисляются те же спиртохранилище, здания, заборы…

Впрочем, из реестра инвестиционных проектов, выложенного на сайте минэкономики Крыма, «Жемчужину» пока не вычеркнули.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.08.21

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