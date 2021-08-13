В Севастополе обнаружили жилую застройку позднего средневековья

В Севастополе обнаружили жилую застройку XV-XVI веков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учёные музея-заповедника «Херсонес Таврический» при помощи волонтеров продолжают изучать одну из наиболее знаковых достопримечательностей Инкермана – крепость Каламита. От нее остались только руины отдельных башен и других фортификационных сооружений.

В 2019 году рядом с развалинами провели шурфовку, которая выявила, что под грунтом находится кладка стен.Размер исследуемого раскопа составляет 100 квадратных метров. «Раскопки текущего сезоне 2021 года уже наглядно показали, что в крепости Каламита на позднем этапе её функционирования существовала городская застройка, – рассказали в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». – Найденные сооружения относятся к XV-XVI векам, и возведены они были, вероятно, ещё в период княжества Феодоро. Точно сказать, какое из обследованных помещений было жилым, а какое хозяйственным, на данном этапе нельзя, но можно сделать вывод, что обследуемый комплекс имел придомовую территорию – двор или какую-то площадку, огороженную небольшим забором толщиной в один-два камня».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.08.21

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