В Керчи началась эвакуация населения: сегодня в течение дня выпала уже двухмесячная норма осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за обильных дождей вышла из берегов река Мелек-Чесме, горожане сообщают о затоплении улиц и домов: по их данным подтоплено около сотни домов.

В администрации города эту информацию опровергают: «У нас сегодня по системе ЕДДС было всего одно обращение официальное. Мы выезжали на место, это на улице Глухова, там, действительно, ситуация тревожная, – заявил врио главы города Станислав Брусаков. Там подтапливаются только дворы. Пока информация о том, что топится жилье – нет».

На улице Глухова, по данным МЧС, под угрозой подтопления оказались 40 частных домов. Часть людей эвакуировали из зоны подтопления на Вокзальном шоссе.

В целом, в Керчи для эвакуации развернули 26 пунктов временного размещения, рассчитанных на 8,4 тысячи человек.

Непогода может задержаться в городе до утра.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 13.08.21

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