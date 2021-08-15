Киевские декоммунизаторы бьют тревогу: вслед за пенсионерами к России потянулась украинская молодёжь

Тотальнй запрет советских кинофильмов и «голубых огоньков» на украинском ТВ лишь усилил тягу пенсионеров к российскому спутникому телевидению. Мало того, беда пришла, откуда не ждали: умы украинской молодёжи полностью захватил российский интернет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный редактор откровенно русофобского издания «Український тиждень» Дмитрий Крапивенко.

По его словам, недавно принятый закон о тотальной украинизации в языковой сфере тоже никак не помог отвадить молодёжь от российской культурно-массовой продукции. Наоборот, интерес только растёт.

«Вопреки всем очевидным преимуществам внедрения языкового законодательства в гуманитарной сфере мы всё равно не чувствуем затишье. Культурные связи с империей укрепляются с каждым российским гастролером, попадающим на украинскую территорию, с каждым загруженным фильмом производства РФ, с каждым украинским просмотром роликов Моргенштерна и других. Пока кто-то думал, что главная проблема – это ностальгия по «голубым огонькам», выросло целое поколение тех, кто не смотрит ТВ, зато хорошо ориентируется в контенте российских блогеров и поп-исполнителей», – сокрушается Крапивенко.

Российская пропаганда включила «другой режим экспансии», сетует он.

«Несмотря на очевидные успехи в блокировании российских соцсетей, интернет остается территорией российского влияния: нынешние украинские дети и дальше потребляют терабайты рэпа, смешного видео и другой «ненапряжной» инфопродукции made in Russia.

Парадокс! Тинейджеры, большинство из которых никогда не было в Москве, Петербурге или где-либо в РФ, составляют весомую долю аудитории современных молодежных российских опинион-мейкеров. Поэтому всех фильмов, снятых в Украине, выданных здесь книг, местных блогеров, ютуберов, тиктокеров – недостаточно: баланс сил не в нашу пользу», – приводит слова украинского главред «ПолитНавигатор».

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям на Украине, 44% людей молодого возраста согласны с тезисом президента РФ Владимира Путина о том, что русские и украинцы – это один народ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.08.21

США уберутся из Украины, как из Афганистана – израильский эксперт. / Киев боится назвать число глав государств, согласившихся приехать на «Крымскую платформу». / В Керчи началась эвакуация населения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»