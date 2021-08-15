Украинская оппозиция призвала расследовать убийство мэра Кривого Рога

В украинском селе Вольное обнаружено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова с огнестрельным ранением в груди. Павлов состоял в «Оппозиционной платформе – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

«Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство», – сообщили в Нацполиции.

Один из руководителей ОПЗЖ, депутат Верховной рады Вадим Рабинович опубликовал фото погибшего и потребовал срочного расследования.

«Сегодня на пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии, мэр города Кривого Рога – Константин Павлов.

Как сопредседатель партии, в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы, которая в ближайшие дни ответит нам, кто убил Константина Павлова!!

Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!», – заявил Рабинович.

Сообщается, что тело Павлова было найдено на веранде его дома. Рядом лежало ружьё. Рассматриваются различные версии случившегося. СМИ со ссылкой на источники отмечают, что мэр сделал несколько шагов после выстрела.

В декабре 2020 года Павлов победил на выборах в напряжённой борьбе во втором туре кандидата от партии Зеленского «Слуга народа». Кивой Рог – родина Владимира Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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