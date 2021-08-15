Киевляне не верят, что Крым вернётся на Украину

Большинство опрошенных жителей украинской столицы скептически относятся к заявлениям властей о «борьбе за возвращение Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинским изданием «Страна.УА».

Чаще всего киевляне говорят, что это сделать невозможно, тем более военным путём. Единственным обстоятельством, которое приведёт к возвращению полуострова – это распад РФ после ухода Путина, однако и в это мало, кто верит.

В любом случае, рассуждают киевляне, гипотетический возврат Крыма не должен сопровождаться угрозой экономике или безопасности Украины. В таком случае – полуостров «вообще не нужен».

Некоторые категорически отрицают возможность отказа России от Крыма.

«Не верю. Там сильны русские традиции, стоит флот. Не отдаст Россия, они костьми лягут, но не отдадут. Разве что при условии, что Украина войдет в состав России», – цитирует издание киевлян.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.08.21

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