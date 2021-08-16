Керчь снова испытывает проблемы с водой: ее слишком много

Керчь снова испытывает проблемы с водой: теперь ее слишком много.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди в городе шли всю минувшую ночь, в результате затопило несколько частных домов на окраинах, дворы, подвалы и стадион в центре. В числе подтопленных ночью территорий оказались оптовый рынок, рыбоконсервный завод, торговый порт, поселок Юркино, улицы Юных ленинцев, Пролетарская, Фурманова, Самойленко, Еременко, Кирова.

В связи с затоплением улиц, троллейбусное движение остановлено, ряд автобусных маршрутов отменено, остальные идут в обход проблемных участков.

Сейчас дождь прекратился, но сегодня в течение дня еще возможны небольшие осадки.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 15.08.21

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