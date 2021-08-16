Один из популярных пляжей Севастополя признан опасным для жизни

Один из популярных пляжей Севастополя в районе Немецкой балки признан опасным для жизни – здесь обнаружен обвалоопасный участок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Севастополю, на одном из обрывов резко увеличилась трещина. «Возможно обрушение массива земли, – сообщили в ведомстве. – Сегодня будет проведена операция по контролируемому обрушению грунта». До ее завершения горожанам и туристам настоятельно рекомендует отказаться от посещения пляжа.

Немецкая балка находится между поселками Орловка и Кача. Это место привлекает чистым морем и хорошими пляжами, однако нависающие над прибрежной зоной утесы регулярно осыпаются. Так, в 2005 году во время обвала 1 человек погиб, еще 25 получили различные повреждения.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.08.21

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