В Симферополе в многоэтажке произошел взрыв

В Симферополе в многоэтажном жилом доме взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Турецкая на первом этаже многоэтажки.

Из здания эвакуированы 32 человека. По данным МЧС пострадали двое – они госпитализированы.

По информации ведомства, хлопок газа произошел без горения и разрушения несущих конструкций дома.

В квартире, ставшей эпицентром, выбиты стекла и зафиксированы некоторые разрушения. Жильцы остальных квартир уже вернулись домой.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.08.21

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