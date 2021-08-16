В Симферополе в многоэтажке произошел взрыв

В Симферополе в многоэтажном жилом доме взорвался газ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Турецкая на первом этаже многоэтажки.
Из здания эвакуированы 32 человека. По данным МЧС пострадали двое – они госпитализированы.
По информации ведомства, хлопок газа произошел без горения и разрушения несущих конструкций дома.
В квартире, ставшей эпицентром, выбиты стекла и зафиксированы некоторые разрушения. Жильцы остальных квартир уже вернулись домой.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 16.08.21
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