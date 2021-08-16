Киевский политолог рассказал о ночных кошмарах Берлина и Парижа в связи с Украиной

Воинственная риторика команды президента Зеленского о вступлении Украины в НАТО, размещении в стране ПВО США и разработке собственного ядерного оружия является абсолютно несерьёзным блефом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, Германия и Франция никогда не пойдут на опасное обострение с Россией, тем более, что они прекрасно осведомлены о «красных линиях Путина».

«Есть ясная позиция Кремля, что Украина в НАТО – это красная линия, которая приведёт к резкому обострению отношений с Западом с непредсказуемыми последствиями для мира в целом.

Это ясно выраженная позиция. Она была чётко сформулирована и при встрече Путина и Байдена, и в тексте статьи Путина «Украина и Россия – один народ». Это настолько ясно, что немцы и французы могут подумать о включении Украины в НАТО только в страшном сне. Это несерьёзно», – отметил Погребинский.

«Зеленский и компания продолжают жить в своём виртуальном пространстве «95 квартала» (шоу-коллектив Зеленского). Они выпендриваются – а ну давай пригласим сюда «Пэтриоты» (системы ПВО США – прим. «НД»), «а давай подумаем над тем, чтобы восстановить ядерный потенциал Украины».

То есть, они говорят вещи, которые серьёзные люди говорить не должны. Об этом и думать бесполезно. Для тех, кто понимает, это явный блеф», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

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