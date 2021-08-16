Суточная выявляемость коронавируса в Крыму демонстрирует тенденцию к снижению

В Крыму за сутки зарегистрировано 382 новых случаев коронавирусной инфекции. Суточная выявляемость третий день демонстрирует тенденцию к снижению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 15 августа 348 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 больной приехал из-за границы. От инфекции умерли 12 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 65 тысяч 956 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 974 крымчанина.

За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 348 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

Симферополь, Лиана Макоба

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