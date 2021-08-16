Часть Керчи осталась без света, а ливни снова на подходе

В восточных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на востоке полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, град. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром. Поэтому не исключен обрыв линий электропередач.
Между тем, уже сейчас в Керчи без электричества остаются 2 тысячи абонентов, в том числе Торговый порт, Центральный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив» (затоплены щитовые и трансформаторные подстанции).
Власти подготовили резервные генераторы для роддома и горбольницы №1.
Некоторые улицы остаются затопленными, в районе автовокзала людей с одной стороны дороги на другую перевозит военная техника.
Керчь, Лиана Макоба
Керчь. Другие новости 16.08.21
Суточная выявляемость коронавируса в Крыму демонстрирует тенденцию к снижению. / Киевский политолог рассказал о ночных кошмарах Берлина и Парижа в связи с Украиной. / В Симферополе в многоэтажке произошел взрыв. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube