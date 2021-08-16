Часть Керчи осталась без света, а ливни снова на подходе

В восточных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня на востоке полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, град. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром. Поэтому не исключен обрыв линий электропередач.

Между тем, уже сейчас в Керчи без электричества остаются 2 тысячи абонентов, в том числе Торговый порт, Центральный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив» (затоплены щитовые и трансформаторные подстанции).

Власти подготовили резервные генераторы для роддома и горбольницы №1.

Некоторые улицы остаются затопленными, в районе автовокзала людей с одной стороны дороги на другую перевозит военная техника.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 16.08.21

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