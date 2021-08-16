В Севастополе обновлен антирекорд по суточной выявляемости коронавируса: 15 августа зарегистрировано 229 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», умерли 5 человек в возрасте от 69 до 87 лет.

Всего с начала эпидемии в городе заболели ковидом 24 тысяч 60 человек, 947 от инфекции умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.08.21

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