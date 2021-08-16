Цифровая бездеятельность: Крым оказался в числе аутсайдеров по решению проблем населения

Крым очутился в числе аутсайдеров по цифровой зрелости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минцифры РФ составило рейтинг регионов на основе индексов цифровизации пяти сфер – здравоохранения, образования, госуправления, развития городской среды и транспорта. Учитывались численность специалистов, использующих информационные технологии; расходы организаций на цифровизацию; разница между текущим и целевым (для 2030 года) значением индекса цифровизации.

У 9 самых «зрелых» регионов индекс превысил 50%, у 15 аутсайдеров – не достиг и 25%. В числе последних оказался и Крым. Компанию ему в группе отстающих составляют республики Северного Кавказа, Еврейская АО, Чукотка, Удмуртия и Ставропольский край.

Севастополь находится в числе «середняков» – регионов, преодолевших 25%-ный рубеж, но не добравшихся до 50%.

Напомним, цель цифровизации – сближение государства с гражданами и оперативное реагирование на запросы населения. «Поэтому рейтинг, помимо прочего говорит еще и о качестве предоставления социально значимых услуг в электронном виде, спрос на которые в последнее время стремительно возрос, – отмечает telegram-канал «Незыгарь». – Так что аутсайдеры рейтинга выглядят не только плохими исполнителями требований центра по цифровизации региона, но и бездеятельными при решении проблем своего населения».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.08.21

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