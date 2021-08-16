В Крыму сожгли автомобиль стоимостью более 30 млн рублей

В Крыму сожгли люксовый внедорожник. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на территории курортного поселка Ласпи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели дорогих аппартаментов увидели, как буквально под их окнами горит автомобиль. Пока они вызвала спецслужбы, пока те приехали, спасать машину было уже поздно: Rolls-Royсе Cullinan стоимостью 31 миллион рублей выгорел практически полностью.

«Полиция выяснила, что какой-то парень просто подошел к тачке, поставил на нее канистру и поджег, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Его ищут, возбуждено дело по статье «умышленное уничтожение имущества». А это – до 5 лет тюрьмы».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 16.08.21

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