Почти 4 тысячи крымских предприятий не смогли пережить пандемию

Почти 4 тысячи малых и средних предприятий Крыма не смогли пережить пандемию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в регионах Южного федерального округа с июля 2020 года по июль 2021 количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось более чем на 42 тысячи.

По числу разорившихся и закрытых компаний лидирует Краснодарский край – без малого 17 тысяч, отмечает telegram-канал «Территория Крым».

В Республике Крым за прошедший год исчезли 3 тысячи 6 предприятий, в Севастополе – 893.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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