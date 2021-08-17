На востоке Крыма остаются затопленные территории

Вода никак не хочет уходить из Керчи.

Как уже сообщал «Новый День», дожи заливали город в конце минувшей недели, а также почти весь понедельник. Пострадал и Ленинский район.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сегодня сообщил, что по состоянию на 8 утра подтопленными в Керчи и Ленинском районе остаются:

34 частных дома (в Керчи – 17, селе Юркино – 9, селе Войково – 3, пгт Багерово – 5);

58 придомовых территорий (в Керчи, Юркино, Багерово, Войково, Чистополье и Затишном);

34 подвала многоквартирных домов (уровень воды в подвалах составляет 35-60 см);

3 социально значимых объекта: детский сад «Дюймовочка», общеобразовательная школа №4, Керченская городская больница №1;

стадион им. 50 лет Октября (Керчь);

территории оптово-розничного и центрального рынков (Керчь);

проезжие части 14 улиц (Керчь).

Администрация города сообщает: троллейбусы работают в ограниченном режиме от улицы Ворошилова до ГУП КМЗ. У части автобусов изменили маршрут из-за необходимости объезжать затопленные участки.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 17.08.21

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