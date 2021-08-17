В Крыму от коронавируса скончались 16 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 378 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества 329 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 66 тысяч 334 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 990 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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