Житель Крыма сжег работодателя

Житель Севастополя сжег работодателя

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, преступление было совершено в сентябре 2020 года.

Молодой человек работал на стройке частного дома в садоводческом товариществе Балаклавского района и поссорился с хозяином. В ходе конфликта пьяный рабочий ударил работодателя деревянным брусом по голове. От полученной травмы потерпевший потерял сознание. Рабочий перетащил оппонента в подвал и поджег вместе с мусором, а потом поджег и строительный мусор на втором этаже, чтобы огонь быстрее распространился по всему зданию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (пункт «д» части 2 статьи 105, части 2 статьи 167 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения и дальнейшей передачи в суд.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.08.21

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