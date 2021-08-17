В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова

Жители северной части Крыма заявляют об экологической катастрофе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в реке Чатырлык гибнет рыба. Фотографии берегов, усеянных мертвым тушками, выкладывают в соцсетях. «Сегодня гибнет карась, выходит на мелководье карп», – сообщают крымчане. По их мнению, причиной массового мора стала повышенная концентрация в воде сероводорода.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 17.08.21
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