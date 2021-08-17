В Крыму задержали несколько человек, которые могут быть причастны к массовому убийству в колледже Керчи

Организатора ялтинской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России) задержали при попытке сбежать на Украину.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, ячейка в Ялте была создана в 2017 году.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ постановил запретить на территории страны деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех ее подразделений. После этого ялтинская ячейка ушла в подполье и продолжила работу. Одного из ее членов задержали в марте текущего года, двух – в начале августа. Еще двое в марте покинули полуостров и были объявлены в федеральный розыск.

Одного из них, считающегося лидером, «взяли» на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области при попытке пересечь границу России. Мужчину этапировали в Крым.

Ему вменяется организация деятельности экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.2 УК РФ).

По некоторым данным, сейчас всех задержанных членов ячейки проверяют на причастность к массовому расстрелу учащихся в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Тогда многие отмечали тщательность и сложность подготовки, что не свойственно психанувшим одиночкам, кроме того, были разговоры, что нападавших было несколько.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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