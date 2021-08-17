Севастополь обновил антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом: 16 августа выявлен 231 новый случай – это самый высокий показатель за весь период пандемии. Предыдущий максимум – 228 – был зафиксирован 12 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки от инфекции умерли 4 человека в возрасте от 63 до 87 лет.

Всего с начала эпидемии в Севастополе заболели ковидом 24 тысячи 291 человек, жертвами коронавируса стали 951.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.08.21

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