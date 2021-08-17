В центре Киева произошла стычка полиции и националистов – из-за «газировки по 3 копейки»

В Киеве разбушевались националисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Аллее Небесной сотни (бывшая улица Институтская) ко Дню независимости Украины организовали выставку атрибутов быта украинцев разных эпох. В числе представленных был и советский период: его обозначили лотком мороженного, детской машинкой и двумя автоматами с газированной водой.

Это возмутило националистов, моментально заваливших соцсети гневными постами. Например, такими: «Это на Аллее Героев Небесной Сотни нам Квартал 95 решил устроить выставку про «самое вкусное советское мороженое», «саму вкусную газировку по 3 копейки» и вот это все…»

Мэр Киева Виталий Кличко националистов поддержал и распорядился демонтировать конструкций советского периода. «95 квартал здесь не будет», – заявил градоначальник.

«В общем, на автоматах с газировкой Кличко пытается отомстить Банковой за уголовные дела, обыски на коммунальных предприятиях и прочие унижения», – пишет telegram-канал «Политика Страны».

Националисты, меж тем, не стали ждать, когда буде выполнено распоряжение мэра, они явились на выставку и начали крушить инсталляции. Полиция попыталась их остановить, но быстро отступила и вызвала подкрепление.

Подоспевшие силовики попытались задержать самых буйных – началась драка. Нескольких человек удалось сопроводить в автобус полиции, остальные члены Нацкорпуса его заблокировали и порезали шины.

Наконец, четырех задержанных удалось доставить в Печерское управление полиции.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.08.21

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