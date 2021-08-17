Запад увеличивает инвестиции в Россию и сворачивает деятельность на Украине

Выбор западного капитала между Украиной и Россией очевиден – деньги идут в Москву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк.

По его словам, противостояние Запада и РФ – это всего лишь дипломатическая риторика, на самом деле Россия – выгодный партнёр для США и ЕС.

«Если Западу придётся выбирать между Россией и Украиной, он всегда выберет Россию. Потому что Россия – деньги, колоссальные ресурсы, одна из самых сильных армий в мире. Поэтому никто не будет из-за Украины ругаться с Россией, или, во всяком случае, конфликтовать. Ругаться могут на дипломатическом уровне, но противостояние, тем более в условиях пандемии и кризисов, наносит удар по экономикам стран Запада не меньший, чем, экономике России, а может даже и больше», – отметил эксперт.

«За прошлый год инвестиции в Украину упали наполовину, а в Россию – растут. При всём при том, что Россия находится под санкциями. К примеру, облигации государственного займа Украины в валюте размещаются под 5,5-6 процентов годовых. В то же время, обычная коммерческая корпорация «Газпром» размещает под три процента, в два раза дешевле, причём «Газпром» находится под американскими санкциями», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского экономиста.

Симферополь, Валентин Карамазов

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