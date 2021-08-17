Лишь треть украинцев общается дома исключительно на мове

31,9% граждан Украины общаются в семье только на украинском языке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса украинского Центра «Социальный мониторинг».

Вместе с тем, около 70% граждан предпочитают либо общение на украинском и русском (43%), либо преимущественно на русском (13,6%), либо исключительно на русском (11,3%).

Приблизительно такой же расклад среди респондентов в отношении предпочтения языка для телеканалов. Подавляющее большинство не хочет, чтобы из эфира исчезал русский язык.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.21

Верховная рада готовит провокационное заявление в день проведения Киевом «Крымской платформы». / Запад увеличивает инвестиции в Россию и сворачивает деятельность на Украине. / Спикер Верховной рады раскритиковал Зеленского за призывы к жителям Донбасса уезжать в Россию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»