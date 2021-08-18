Жительница Севастополя пожаловалась в полицию на предложение заняться сексом на кладбище

Жительница Севастополя пожаловалась в полицию на ухажера с извращенным понимаем романтики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дама встретила кавалера ранним утром на улице Пожарова. Не успели они толком познакомиться, как мужчина предложил перейти к более близким отношениям и разделить ложе любви. Дама не возражала.

«Девушка представила себе романтик на шелковых простынях с лепестками роз и проследовала за ухажером, – живописует сцену свидания telegram-канал «Mash на волне». – Но путь оказался недолгим – ее привели прямо на соседнее кладбище (рядом расположены 3 кладбища: караимское, еврейское и старое городское; где именно разворачивались события, не уточняется). Окружающая обстановка к близости не располагала». Дама сбежала и отправилась прямиком в полицию. Сейчас по ее заявлению проводится проверка.

Обсуждая эту историю в соцсетях, крымчане гадают, как может быть сформулировано обвинение. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 17.08.21

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