В Крыму обнаружен дефицит нескольких сотен наименований жизненно важных медикаментов

В Крыму обнаружен дефицит нескольких сотен наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов анонсировал отставки в республиканском минздраве. Поводом стала проблема обеспечения медикаментами, которую не могут решить в течение года.

Крымчане жалуются даже на то, что необходимых лекарств в стационарах, при этом препараты есть в соседних коммерческих аптеках – как правило, по космическим ценам.

Инвентаризация, проведенная на минувшей неделе, выявила дефицит по 339 наименованиям. Полностью ликвидировать недостачу обещают к 1 октября.

Что касается обещанных отставок, то пока никого не уволили – Аксенов все еще грозится лично оценить работу каждого задействованного в цепочке и принять кадровые решения. Но сообщил, что акт проверки Счетной палаты передадут в прокуратуру.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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