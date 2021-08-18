Число жертв коронавируса в Крыму превысило 2 тысячи

Число крымчан, умерших от коронавируса, превысило 2 тысячи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки зафиксировано 15 летальных исходов, за неделю с 11 по 17 августа – 92.

Число не достигших 65-летнего возраста среди погибших от инфекции достигло 30%, 80% погибших обратились за медицинской помощью позже 2-го дня заболевания.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 2 тысячи 5 скончавшихся от коронавируса. Летальность ковида на сегодняшний день составляет 3%. В конце июля этот показатель равнялся 2,9%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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