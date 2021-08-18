В Крыму ликвидировали террористическую ячейку

ФСБ раскрыла подробности задержания в Крыму сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двух организаторов и трех активных участников ячейки задержали накануне в Севастополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах РК.

По информации ФСБ, ячейка продвигала идеи «всемирного халифата» и занималась вербовкой новых членов организации среди мусульман Крыма. Во время обысков у них изъяты пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Всем пятерым инкриминируют участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

Сегодня Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения одному из организаторов ячейки в виде заключения под стражу до 12 октября. Еще двоим меру пресечения избрал суд в Севастополе – они тоже помещены в СИЗО.

Напомним, во времена Украины организация, членами которой являлись задержанные, действовала в Крыму легально. По некоторым данным, ее подразделения на полуострове спонсировали и курировали турецкие спецслужбы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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