В Крыму зафиксированы случаи ковида в отелях и гостиницах

В Крыму зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом в отелях и гостиницах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 11 по 17 августа в РК зафиксировано 2 тысячи 707 новых случаев ковида.

По данным республиканского Роспотребнадзора, 59 больных приехали из-за границы. В 53 случаях инфекция выявлена у туристов. Еще 8 случаев заболевания зарегистрировано в местах размещения, причем вирус выявлен у обслуживающего персонала.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 66 тысяч 706 инфицированных. Самая высокая заболеваемость по-прежнему отмечается в Ялте. Неблагополучная ситуация складывается и на других курортах: в Феодосии, Судаке, Евпатории, Саки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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