На Крым снова надвигается грозовой фронт

В Крыму снова ожидаются ливни: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19-20 августа, в связи с прохождением активного холодного фронта, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

При этом в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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