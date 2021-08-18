Байден выдвинет Зеленскому «афганский» ультиматум по Донбассу

Джо Байден во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон поставит украинского президента перед жёстким выбором: либо он выполняет Минские соглашения по Донбассу, либо США «умывают руки» и оставляют Киев один на один с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, в Госдепе прекрасно осведомлены о нежелании команды Зеленского идти на компромиссы в Донбассе для урегулирования конфликта. В свою очередь, сохранение напряжённости на востоке Украины из-за безответственного поведения Киева мешает сотрудничеству США с РФ по другим вопросам глобальной повестки.

«Что происходит у нас? У нас шуры-муры по поводу подготовки поездки в Вашингтон. И как говорят: «А, может, о чем-то договорятся». Так, послушайте, американские дипломаты и аналитики тоже читают наши документы, и нашу позицию они знают уже сегодня. Что режим Зеленского, его окружение вообще не собираются серьезно относиться ни к шансу новых компромиссов, ни к переговорам с Россией по поводу нового контура безопасности, границы. И уж, тем более, не по поводу Донбасса с каким-то вариантом автономии в Украине», – отметил эксперт.

Он напомнил о возмутительном предложении Зеленского убираться из Донбаса «любящим Россию» жителям ЛДНР.

«Здесь, в Украине, режим максимум на что готов – это прощать и миловать или казнить, восстанавливать порядок с помощью силы... и кто недоволен, как сказал сам президент, – прощайте. С этой позицией Зеленский, наверное, летит в Вашингтон. И как вы думаете, какой характер будет переговоров с такой позицией?

Я думаю, что там мы, кроме рюшечек в официальных документах и заявлений, услышим следующее: «Ты определись, пожалуйста, до конца года – или ты занимаешься мирным процессом, тогда отзывай все эти глупости и инициируй переговоры с Российской Федерацией о периметре безопасности – и с Донбассом по поводу модальности возвращения в Украину, может быть, даже конфедеративной, или Россия берет на себя, после выборов в Думу, ответственность за Донбасс и за эти республики», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.21

Американцы не пустили в Афганистан самолёт для эвакуации украинцев. / Украина собралась превратить шахтёров и металлургов подконтрольного Донбасса в животноводов. / В Крыму зафиксированы случаи ковида в отелях и гостиницах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»