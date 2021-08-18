В Крыму ребенка использовали для порнографических съемок

Житель Крыма использовал ребенка в качестве модели для порнографических съемок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку, которой едва исполнилось 9 лет. Он совершал с ребенком действия сексуального характера, снимал все на телефон, а после выкладывал видео на одном из порнографических сайтов.

Преступления выявили сотрудники бюро Интерпола МВД России. Мужчине предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, изготовлении и обороте порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132, пункты «в», «г» части 2 статьи 242.2, пункты «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ).

Дело направлено на рассмотрение в Джанкойский районный суд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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