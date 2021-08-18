В Крыму турист пострадал, пытаясь накормить лису шоколадом

В Крыму турист встретился с лисой и предложил ей шоколадку. Животное угощение не оценило. И цапнула дарителя за руку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе госкомитета ветеринарии Крыма, мужчина приехал отдыхать в Евпаторию. Увидев забежавшую в город дикую лису, он не придумал ничего лучше, как погладить дикого зверя и покормить его шоколадом.

Лиса укусила его правую кисть. Теперь любителю животных придется пройти курс антирабических прививок, чтобы предупредить развитие гидрофобии, или, проще говоря, бешенства. Напомним, эта болезнь неизлечима и быстро приводит к летальному исходу.

Специалисты напоминают: здоровых диких животных очень редко можно встретить в населенных пунктах, поэтому ни в коем случае не стоит вступать в контакт с забредающими в город зверями.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 18.08.21

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