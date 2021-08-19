Патрушев: Украину ждёт трагедия Афганистана и распад

Постмайданную киевскую власть ждёт участь марионеточного афганского режима, а сама Украна движется к распаду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, настанет момент, когда США быстро уйдут из Украины, даже не вспомнив о своих бывших союзниках, как это произошло сейчас в Афганистане.

«Не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», – отметил Патрушев.

Он напомнил, что Украина добивается от Вашингтона статуса главного союзника США вне НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», – заключил глава Совбеза.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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